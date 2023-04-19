ДТП произошло на федеральной трассе
Накануне, 18 апреля, произошло ДТП в пригороде Улан-Удэ, в 800 метрах от иволгинского села Сужа. Там водитель «Хонды» не справился с управлением и протаранил дерево.
- Около 8 часов утра 21-летний водитель автомобиля «Хонда», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 17 апреля, в Тарбагатае «Лада Гранта» врезалась в фуру. Видеорегистратор снял сам момент аварии, а также невероятно хладнокровную реакцию водителя фуры.
В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» снёс дерево
Происшествия, Фото:
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