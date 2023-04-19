Выгорело пять гектаров
В Забайкальскому крае сотрудники государственного пожарного надзора и полиции установили виновного в лесном пожаре, произошедшем 16 апреля в Малетинском участковом лесничестве Петровск-Забайкальского района.
Установлено, что 21-летний молодой человек поджигал траву вблизи реки Хилок. Огонь с сухой травы перекинулся на деревья, в результате чего произошёл лесной пожар, который был ликвидирован на площади 5 гектаров.
- На данный момент подсчитывается ущерб, нанесённый действиями гражданина лесному фонду, по результатам которого будет решаться вопрос о привлечении виновного к административной или уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.
Также здесь напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены любые работы с применением огня, разведение костров, отжиг мусора и сухой травы. Нарушителям грозят серьёзные штрафы, а в случае крупного ущерба – уголовная ответственность.
В Забайкалье задержали виновника лесного пожара
Происшествия, Фото:
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