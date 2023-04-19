19 апреля

18 апреля

Популярное

В Забайкалье задержали виновника лесного пожара

В Забайкалье задержали виновника лесного пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Выгорело пять гектаров

В Забайкальскому крае сотрудники государственного пожарного надзора и полиции установили виновного в лесном пожаре, произошедшем 16 апреля в Малетинском участковом лесничестве Петровск-Забайкальского района.

Установлено, что 21-летний молодой человек поджигал траву вблизи реки Хилок. Огонь с сухой травы перекинулся на деревья, в результате чего произошёл лесной пожар, который был ликвидирован на площади 5 гектаров.

- На данный момент подсчитывается ущерб, нанесённый действиями гражданина лесному фонду, по результатам которого будет решаться вопрос о привлечении виновного к административной или уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Также здесь напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены любые работы с применением огня, разведение костров, отжиг мусора и сухой травы. Нарушителям грозят серьёзные штрафы, а в случае крупного ущерба – уголовная ответственность.
Забайкальский край лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
Происшествия, 19.04.2023
Преступник признался, что решил обновить свой гардероб
В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» снёс дерево
В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» снёс дерево
Происшествия, 19.04.2023
ДТП произошло на федеральной трассе
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Общество, 19.04.2023

В городе и его окрестностях сильная метель


Житель Бурятии стрелял в свинью, а попал в родственника
Житель Бурятии стрелял в свинью, а попал в родственника
Происшествия, 18.04.2023
Мужчина стрелял из самодельного пистолета
В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок
В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок
Происшествия, 18.04.2023
Местные жители уверяют, что его задрали волки
В Улан-Удэ неизвестный убил прохожего одним ударом
В Улан-Удэ неизвестный убил прохожего одним ударом
Происшествия, 18.04.2023
Напавшего мужчину и его спутника сейчас ищут правоохранительные органы
В Бурятии дали срок трактористу, задавившему мужчину
В Бурятии дали срок трактористу, задавившему мужчину
Происшествия, 18.04.2023
Мужчина ехал пьяным за рулём трактора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^