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В аэропорту Иркутска служебная собака задержала пассажира с «химкой»

В аэропорту Иркутска служебная собака задержала пассажира с «химкой»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В аэропорту Иркутска сотрудниками транспортной полиции задержали 39-летнего жителя Чернышевского района Забайкальского края. На мужчину указала служебно-розыскная собака Зетта, которая сигнальной позой обозначила возможное наличие у мужчины наркотического средства.

- При личном досмотре в кармане куртки у задержанного обнаружена и изъята растительная масса с запахом конопли. Мужчина пояснил, что планировал убыть рейсом № 5653 сообщением Иркутск-Хабаровск для работы вахтовым методом. Изъятое у него наркотическое вещество «химка» он изготовил самостоятельно по месту жительства накануне вылета, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Экспертиза показала, что растительная масса является наркотическим средством «табак с гашишным маслом». Оказалось, что мужчина уже был ранее судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.


Иркутская область аэропорт служебная собака наркотики

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