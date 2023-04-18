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Житель Иркутской области обманывал покупателей дров из Забайкалья

Житель Иркутской области обманывал покупателей дров из Забайкалья
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Возбуждены уголовные дела

В начале года в Забайкальском крае в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя жительница села Нерчинский Завод.

Она увидела в сельском чате объявление о продаже дров по привлекательной цене. Женщина связалась с продавцом, который сообщил, что необходимо оплатить доставку. Женщина перевела 8,5 тысяч рублей, но после телефон «продавца» стал недоступен.

Забайкальские полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Иркутской области. Для его задержания полицейские отправились в командировку в соседний регион.

- В настоящее время установлена его причастность ещё к одному аналогичному преступлению, совершенному в отношении забайкалки, у которой злоумышленник похитил 18 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждены уголовные дела.
мошенничество

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