Возбуждены уголовные дела
В начале года в Забайкальском крае в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя жительница села Нерчинский Завод.
Она увидела в сельском чате объявление о продаже дров по привлекательной цене. Женщина связалась с продавцом, который сообщил, что необходимо оплатить доставку. Женщина перевела 8,5 тысяч рублей, но после телефон «продавца» стал недоступен.
Забайкальские полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Иркутской области. Для его задержания полицейские отправились в командировку в соседний регион.
- В настоящее время установлена его причастность ещё к одному аналогичному преступлению, совершенному в отношении забайкалки, у которой злоумышленник похитил 18 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела.
Житель Иркутской области обманывал покупателей дров из Забайкалья
Происшествия, Фото:
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