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В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок

В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок
Происшествия,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
Местные жители уверяют, что его задрали волки

Недавно в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» появилось фото, сделанное недалеко от села Бараты в Селенгинском районе. На кадрах – мёртвый телёнок, которого запечатлели на камеру очевидцы.

По их словам, в этой самой местности видели трёх волков. Люди уверены: именно серые хищники задрали животное.

В Бурприроднадзоре «Байкал-Daily» сообщили, что на место отправится сотрудник ведомства.

- Государственный инспектор совместно с полицией проведёт проверку. По словам специалистов, территория села не свойственна для нахождения волков. Предварительно по следам на фото не видно, что телёнок погиб именно от волка, – отметили в Бурприроднадзоре.
животные волки

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