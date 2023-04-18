Местные жители уверяют, что его задрали волки
Недавно в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» появилось фото, сделанное недалеко от села Бараты в Селенгинском районе. На кадрах – мёртвый телёнок, которого запечатлели на камеру очевидцы.
По их словам, в этой самой местности видели трёх волков. Люди уверены: именно серые хищники задрали животное.
В Бурприроднадзоре «Байкал-Daily» сообщили, что на место отправится сотрудник ведомства.
- Государственный инспектор совместно с полицией проведёт проверку. По словам специалистов, территория села не свойственна для нахождения волков. Предварительно по следам на фото не видно, что телёнок погиб именно от волка, – отметили в Бурприроднадзоре.
В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок
Происшествия, Фото:
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