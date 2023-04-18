В селе в Бурятии по неизвестным причинам погиб телёнок

Местные жители уверяют, что его задрали волки



Недавно в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» появилось фото, сделанное недалеко от села Бараты в Селенгинском районе. На кадрах – мёртвый телёнок, которого запечатлели на камеру очевидцы.



По их словам, в этой самой местности видели трёх волков. Люди уверены: именно серые хищники задрали животное.



В Бурприроднадзоре «Байкал-Daily» сообщили, что на место отправится сотрудник ведомства.



- Государственный инспектор совместно с полицией проведёт проверку. По словам специалистов, территория села не свойственна для нахождения волков. Предварительно по следам на фото не видно, что телёнок погиб именно от волка, – отметили в Бурприроднадзоре.