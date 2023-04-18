Мужчина ехал пьяным за рулём трактора
Житель Мухоршибирского района Бурятии осуждён за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2022 года пьяный 47-летний тракторист ехал с 40-летним знакомым по просёлочной дороге между сёлами Гашей и Куготы. Во время движения пассажир упал на землю, а водитель проехался по нему. После чего уехал с места ДТП.
Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
- Мухоршибирский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком 2 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии дали срок трактористу, задавившему мужчину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина ехал пьяным за рулём трактора
Полицейские накрыли опийный наркопритон
Активнее всего деревья пилили в Заиграевском районе
Самостоятельно эвакуировались 20 жильцов дома
Женщина выкрала у пенсионера 200 тысяч рублей
Суд вынес молодому человеку приговор
Пожилой мужчина зарезал односельчанина, приняв его за любовника супруги
Водитель фуры был невозмутимым в момент аварии
В больницу доставили пьяного подростка и его друга
Проводится доследственная проверка
Жертву, отказавшуюся платить, пытались убить
Свидетельницей произошедшего стала местная жительница
Мужчина пытался вернуть фуру с алкоголем
У пенсионерки есть проблемы с памятью
Возгорание обнаружили во время рейда