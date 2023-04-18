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В Бурятии дали срок трактористу, задавившему мужчину

В Бурятии дали срок трактористу, задавившему мужчину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина ехал пьяным за рулём трактора

Житель Мухоршибирского района Бурятии осуждён за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2022 года пьяный 47-летний тракторист ехал с 40-летним знакомым по просёлочной дороге между сёлами Гашей и Куготы. Во время движения пассажир упал на землю, а водитель проехался по нему. После чего уехал с места ДТП.

Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

- Мухоршибирский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком 2 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
ДТП

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