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В Бурятии за неделю выявили восемь незаконных рубок

В Бурятии за неделю выявили восемь незаконных рубок
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Активнее всего деревья пилили в Заиграевском районе

В Бурятии за последнюю неделю провели 262 рейда и выявили 8 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка»). Больше всего – три – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе, ещё по два – в Еравнинском и Тарбагатайском и один – в Кяхтинском.

Большинство нарушителей – 5 из 8-ми – уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 1094 с лишним кубометра.

Кроме того, в республике зафиксировали пять фактов повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев (по статье 8.28 КоАП РФ): два – в Тарбагатайском районе и по одному – в Курумканском, Иволгинском и Прибайкальском. Всех злоумышленников вычислили. Материалы передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.
рубка леса Лес РАЛХ

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