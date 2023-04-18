В Бурятии за неделю выявили восемь незаконных рубок

Активнее всего деревья пилили в Заиграевском районе



В Бурятии за последнюю неделю провели 262 рейда и выявили 8 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка»). Больше всего – три – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе, ещё по два – в Еравнинском и Тарбагатайском и один – в Кяхтинском.



Большинство нарушителей – 5 из 8-ми – уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 1094 с лишним кубометра.



Кроме того, в республике зафиксировали пять фактов повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев (по статье 8.28 КоАП РФ): два – в Тарбагатайском районе и по одному – в Курумканском, Иволгинском и Прибайкальском. Всех злоумышленников вычислили. Материалы передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.