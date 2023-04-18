Пожилой мужчина зарезал односельчанина, приняв его за любовника супруги
Верховный суд Бурятии рассмотрел дело 74-летнего пенсионера из Кабанского района, который убил человека из-за своего плохого зрения и нелепой ошибки.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в ноябре 2022 года в селе Корсаково. Пожилой местный житель потерял супругу, которая утром вышла из дома. К обеду он отправился на её поиски, прихватив охотничий нож.
- Проходя по одной из улиц, пенсионер увидел, как из дома одинокого пожилого односельчанина выходит женщина. Из-за плохого зрения он принял её за свою супругу. Он решил разобраться с предполагаемым соперником, зашёл в дом, откуда вышла женщина, напал с ножом на хозяина, нанёс ему два удара клинком в бедро и скрылся, - сообщали в следственном управлении СК России по Бурятии.
Вскоре выяснилось, что плохо видящий пенсионер ошибся, и та женщина, из-за которой произошла кровавая расправа, была не его супругой.
Раненый односельчанин скончался на месте от обильной кровопотери.
Задержанный ревнивец уверял, что к убийству непричастен, однако улики доказывали обратное. Мужчину видели возле дома убитого, а вскоре нашёлся и нож.
Районный суд приговорил убийцу к лишению свободы. Однако он подал апелляционную жалобу, настаивая, что ему пришлось обороняться. Впрочем, версия она не нашла своего подтверждения и в Верховном суде Бурятии.
- Объективных данных, которые могли бы подтвердить совершение потерпевшим в отношении осуждённого действий, реально представляющих собой опасность для жизни и здоровья М., не установлено, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В Бурятии посадили пенсионера, убившего человека из-за плохого зрения
Происшествия, Фото:
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