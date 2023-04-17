Возгорание обнаружили во время рейда
В Улан-Удэ каждый день патрулируют леса, кладбища и частный сектор на соблюдение особого противопожарного режима.
На Шишковке в выходные дни ликвидировали возгорание на кладбище, обнаруженное во время такого рейда. Это уже третий пожар на кладбищах.
- В преддверии родительского дня хотелось бы обратиться к жителям города, которые будут посещать кладбища, о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Распоряжением администрации города введён запрет на сжигание мусора и разведение открытого огня. Работают патрульные группы для оперативного реагирования на случай возгораний и выявления нарушений, - обратился зампредседателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.
С 5 апреля в городских лесах введён особый противопожарный режим. До 24 апреля запрещается находится и въезжать на транспорте в леса. Также пожароопасные работы запрещены в СНТ, ДНТ и различных предприятиях. Нарушителей будут наказывать штрафами до 60 тысяч - для физлиц, до 1 миллиона - для юрлиц.
Как сообщал «Байкал-Daily», особый противопожарный режим введён в Бурятии с 4 апреля.
В Улан-Удэ потушили очередной пожар на кладбище
Происшествия, Фото:
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