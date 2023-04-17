На жительницу Бурятии возбудили уголовное дело за фиктивную фирму

Женщину уличили в незаконной регистрации фирмы с подставным директором
В Бурятии возбудили уголовное дело на предпринимательницу, которая использовала чужие документы для незаконной регистрации фирмы с подставным директором.
- В 2021 году женщина предложила за вознаграждение своей знакомой выступить в качестве формального руководителя юридического лица. На основании документов, представленных в налоговые органы, сведения о подставном директоре внесли в ЕГРЮЛ, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Всё это лжедиректор не занималась и не планировала заниматься в компании никакой финансовой и руководящей работой.
В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах». По этой статье грозит до трёх лет лишения свободы.
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