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В Иркутской области трое детей сломали пальцы на уличных тренажёрах

В Иркутской области трое детей сломали пальцы на уличных тренажёрах
Происшествия,  Фото:детская больница
Открытые переломы будут заживать долго и болезненно

В Иркутской области сразу три ребёнка за сутки обратились в травмпункт Ивано-Матренинской детской больницы с открытыми переломами пальцев кисти. Травмы дети получили на уличных эллипсоидных тренажёрах.

11-летний мальчик занимался на спортивной площадке в Шелехове, восьмилетний ребёнок – в Ленинском районе Иркутска, а 11-летняя девочка– в Свердловском районе Иркутска.

- У всех трёх пациентов - открытые переломы пальцев кисти, и у всех сломаны ногтевые фаланги, - сообщила заведующая травмпунктом Татьяна Преториус. – Это раны, полученные за счёт сильного сдавления, когда мягкие ткани рвутся в нескольких местах и может оторваться ногтевая пластина. При таких травмах мы обрабатываем рану, накладываем швы, гипсуем для фиксации перелома, и в течение 10-14 дней пациент обязательно должен ходить на ежедневные перевязки в поликлинику по месту жительства, а также принимать антибиотик. Сдавленная рваная рана заживает долго и болезненно, остаются рубцы.

В прошлом году в тёплое время года пациенты с подобными травмами обращались в травмпункт в среднем два раза в месяц, в этом за один день – сразу три ребёнка.

В прокуратуре начали проверку по этим фактам.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасном пребывании детей на игровом и спортивном оборудовании, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
травмы

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