17 апреля

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В Бурятии мужчина погиб на пожаре в собственном доме

В Бурятии мужчина погиб на пожаре в собственном доме
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл ночью

Ночью в селе Сосново-Озерское в Бурятии на пожаре в деревянном частном жилом доме погиб мужчина.

- К моменту прибытия пожарных к месту вызова строение было полностью охвачено огнём. Чуть более получаса ушло на полную ликвидацию возгорания. В ходе тушения внутри дома было обнаружено тело хозяина без признаков жизни, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Дом сгорел полностью на площади 12 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 апреля на улице Терешковой в Улан-Удэ во время тушения пожара в нежилом доме нашли тело мужчины
пожар смерть

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