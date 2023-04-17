Пожар произошёл ночью
Ночью в селе Сосново-Озерское в Бурятии на пожаре в деревянном частном жилом доме погиб мужчина.
- К моменту прибытия пожарных к месту вызова строение было полностью охвачено огнём. Чуть более получаса ушло на полную ликвидацию возгорания. В ходе тушения внутри дома было обнаружено тело хозяина без признаков жизни, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Дом сгорел полностью на площади 12 квадратных метров.
Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 апреля на улице Терешковой в Улан-Удэ во время тушения пожара в нежилом доме нашли тело мужчины.
В Бурятии мужчина погиб на пожаре в собственном доме
Происшествия, Фото:
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