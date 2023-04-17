ДТП произошло на федеральной трассе
Утром в воскресенье, 16 апреля, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП. На федеральной трассе «Байкал» там столкнулись легковой «ВАЗ» и фура.
- 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», следуя по федеральной автодороге, в 3 км от села Старое Татаурово не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Скания» под управлением водителя 1987 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные произошло два наезда на пешеходов.
В Бурятии «ВАЗ» врезался в фуру
Происшествия, Фото:
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