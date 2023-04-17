В Бурятии в выходные сбили двух пешеходов

В выходные в Бурятии зарегистрировано два наезда на пешеходов, о них сообщили в республиканском УГИБДД.
Первое ДТП произошло днём в субботу, 15 апреля, на улице Тулаева в Улан-Удэ. Во дворе дома 18-летний молодой человек на «Тойоте Креста» при движении задним ходом сбил 75-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерка с травмами была госпитализирована в больницу.
У молодого человека, как выяснилось, нет водительских прав.
А вечером 16 апреля наезд произошёл в пригородном иволгинском селе Хойто-Бэе.
22-летний водитель грузовика «Хино» вне зоны пешеходного перехода сбил 57-летнюю женщину. Она получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 апреля на проспекте Строителей в Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину. Днём ранее, 13 апреля, на улице Жердева в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка, и тоже на пешеходном переходе.