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В Бурятии в выходные сбили двух пешеходов

В Бурятии в выходные сбили двух пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновником одного из ДТП стал 18-летний парень, не имеющий прав

В выходные в Бурятии зарегистрировано два наезда на пешеходов, о них сообщили в республиканском УГИБДД.

Первое ДТП произошло днём в субботу, 15 апреля, на улице Тулаева в Улан-Удэ. Во дворе дома 18-летний молодой человек на «Тойоте Креста» при движении задним ходом сбил 75-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка с травмами была госпитализирована в больницу.

У молодого человека, как выяснилось, нет водительских прав.


А вечером 16 апреля наезд произошёл в пригородном иволгинском селе Хойто-Бэе.

22-летний водитель грузовика «Хино» вне зоны пешеходного перехода сбил 57-летнюю женщину. Она получила травмы различной степени тяжести.


Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 апреля на проспекте Строителей в Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину. Днём ранее, 13 апреля, на улице Жердева в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка, и тоже на пешеходном переходе.


ДТП

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