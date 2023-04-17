В селе в Бурятии огонь угрожал кладбищу

Происшествия, Фото: из архива

Вспыхнувшую поблизости траву тушили три десятка человек



Возгорание произошло в воскресенье, 16 апреля, возле кладбища в мухоршибирском селе Никольск. Там вспыхнула сухая трава. Пожар обнаружили в 18:53. Локализовать его удалось спустя 45 минут, а ликвидировать полностью – только в 20:11, сообщается в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Пламя охватило площадь в два гектара. Его тушили 30 человек, включая сотрудников пожарной части № 89 и добровольцев. Причина устанавливается. На месте работали сотрудники полиции.