Вспыхнувшую поблизости траву тушили три десятка человек
Возгорание произошло в воскресенье, 16 апреля, возле кладбища в мухоршибирском селе Никольск. Там вспыхнула сухая трава. Пожар обнаружили в 18:53. Локализовать его удалось спустя 45 минут, а ликвидировать полностью – только в 20:11, сообщается в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Пламя охватило площадь в два гектара. Его тушили 30 человек, включая сотрудников пожарной части № 89 и добровольцев. Причина устанавливается. На месте работали сотрудники полиции.
В селе в Бурятии огонь угрожал кладбищу
Происшествия, Фото:
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