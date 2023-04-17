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В Иркутской области водитель «БелАЗа» ответит за смерть рабочего

В Иркутской области водитель «БелАЗа» ответит за смерть рабочего
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчине грозит два года колонии

59-летний житель города Бодайбо обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, в феврале обвиняемый, управляя карьерным самосвалом «БелАЗ», двигался по территории горно-обогатительного комбината в Бодайбинском районе Иркутской области, где по неосторожности совершил наезд на 40-летнего рабочего. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Бодайбинский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Иркутская область смерть несчастный случай

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