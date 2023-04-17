В Иркутской области водитель «БелАЗа» ответит за смерть рабочего

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчине грозит два года колонии



59-летний житель города Бодайбо обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, в феврале обвиняемый, управляя карьерным самосвалом «БелАЗ», двигался по территории горно-обогатительного комбината в Бодайбинском районе Иркутской области, где по неосторожности совершил наезд на 40-летнего рабочего. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.



Уголовное дело направлено прокуратурой в Бодайбинский городской суд для рассмотрения по существу.



Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



