Пожилая забайкалка помогла задержать мошенника

Происшествия, Фото: из архива

Аферисты использовали давно известную схему «развода»



В марте в городе Краснокаменск полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. Задержать его помогла 73-летня местная жительница. Ей, как и другим потерпевшим, на стационарный телефон позвонила неизвестная, которая представилась внучкой потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю



Взволнованным голосом звонившая сообщила, что стала участником дорожно-транспортного происшествия и ей срочно нужны деньги. Через некоторое время уже на сотовый телефон пенсионерке позвонил мужчина, который заявил, что поможет виновнице избежать уголовной ответственности за совершение ДТП. Для этого необходимо передать 800 тысяч рублей. За деньгами должен был прийти курьер.



За несколько дней до этого звонка участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району Валерий Туранов провёл с пенсионеркой профилактическую беседу, рассказав о подобных преступлениях. Благодаря этому пожилая женщина не поверила аферистами, однако решила назначить курьеру встречу и сообщить об этом в полицию. В результате подозреваемый был задержан, когда пришёл за деньгами.



Руководство УМВД России по Забайкальскому краю приняло решение о поощрении забайкалки за бдительность и содействие органам внутренних дел. Участковый уполномоченный вручил ей ценный подарок и благодарственное письмо от имени начальника УМВД России по Забайкальскому краю.

