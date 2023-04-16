На севере Бурятии спасли упавшую в яму косулю



Всё случилось в Северобайкальске днём 15 апреля. Самец сибирской косули попал в яму на улице Промышленная. О произошедшем сообщил мужчина, который как раз строит дом на этом участке.



На помощь животному пришли сотрудники Бурприроднадзора. Госинспекторы Павел Тороев и Евгений Дубников вызволили парнокопытное из ловушки.



- Ему оказалось около трёх лет. Мы заарканили косулю, вывезли в ближайший лес и выпустили, – цитируют Павла Тороева в вайбер-группе «Северобайкальск-инфо.24/7».





На прощание госинспекторы крикнули животному «Пока!», но оно просто ускакало в лес, не поблагодарив своих спасителей. «А где спасибо?», – в шутку поинтересовались сотрудники ведомства.