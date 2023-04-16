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В районе Бурятии ребёнок пострадал при тушении дома

В районе Бурятии ребёнок пострадал при тушении дома
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Мальчик получил серьёзные ожоги рук и голени

Пожар разгорелся ранним утром 15 апреля. В хоринском улусе Тэгда пламя охватило жилой дом и надворные постройки. С ним боролись работники лесхоза и местные жители.
 
При тушении пострадал ребёнок 2010 года рождения. Он получил термические ожоги кистей рук и голени, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.

Само возгорание ликвидировали через час. Огонь уничтожил жилую и надворные постройки на двух соседних участках на общей площади в 148 квадратных метров. Предварительная причина уже известна – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Всего за минувшие сутки сотрудники ведомства ликвидировали 58 техногенных пожаров.  
пожар пострадавшие дети

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