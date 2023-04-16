В Улан-Удэ при пожаре погиб неизвестный мужчина

Его тело обнаружили в заброшенном доме







Сообщение о пожаре поступило после полуночи. На место отправились сотрудники пожарно-спасательных подразделений республиканского управления МЧС России. С пламенем, охватившим площадь в 100 квадратных метров, боролись более полутора часов.



При тушении в одном из помещений обнаружили мужчину, уже не подававшего признаков жизни. Личность погибшего устанавливается. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём, уточнили в МЧС.



Крупное возгорание произошло минувшей ночью в столице Бурятии, на улице Терешковой. Там вспыхнул нежилой многоквартирный дом.