В Улан-Удэ при пожаре погиб неизвестный мужчина

Его тело обнаружили в заброшенном доме
Крупное возгорание произошло минувшей ночью в столице Бурятии, на улице Терешковой. Там вспыхнул нежилой многоквартирный дом.
Сообщение о пожаре поступило после полуночи. На место отправились сотрудники пожарно-спасательных подразделений республиканского управления МЧС России. С пламенем, охватившим площадь в 100 квадратных метров, боролись более полутора часов.
При тушении в одном из помещений обнаружили мужчину, уже не подававшего признаков жизни. Личность погибшего устанавливается. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём, уточнили в МЧС.
Для этого сотрудникам Бурприроднадзора пришлось «заарканить» животное
Мальчик получил серьёзные ожоги рук и голени
Его тело обнаружили в заброшенном доме
Мать мальчика опасается, что эту историю попытаются замять
Он останется под стражей до середины июня
Он бросил непотушенную сигарету в траву
За неделю их жертвами стали сразу 57 человек
Животное может лишиться лапки
Пожар произошёл днём
А ещё 264 получили различные травмы
Мужчина проведёт там два с половиной года
Носители заболевания ещё не вышли из спячки
Он объявлен в некоторых лесничествах Ольхонского района Иркутской области
В России в два раза увеличена выплата в связи с несчастными случаями на производстве
Мужчину обманули, несмотря на, что он сразу заподозрил неладное