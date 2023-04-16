16 апреля

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Бурятии требуют привлечь к ответственности врача, который прооперировал ребёнку здоровый орган

В Бурятии требуют привлечь к ответственности врача, который прооперировал ребёнку здоровый орган
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мать мальчика опасается, что эту историю попытаются замять

Ранее «Байкал-Daily» рассказывал про юного жителя Бурятии, которому прооперировали здоровый орган вместо больного. Плановое хирургическое вмешательство провели 27 марта. У ребёнка была водянка левого яичка, однако операцию почему-то сделали на правом.

Когда мать мальчика предала всё огласке в соцсетях, в Минздраве РБ начали проверку. После её окончания должны принять решение о дисциплинарном взыскании и аттестации хирурга на соответствие занимаемой должности.

Женщина тем временем обратилась к представителям регионального отделения Народного фронта. Она опасается, что дело могут замять и требует привлечь врача к ответственности. Изначально хирург сказал, что операция хоть и деликатная, но несложная.

- Своей вины он не признаёт, а в эпикризе написал «Водянка правого яичка. Левостороння грыжа», хотя в УЗИ русским языком было «Гидроцеле левого яичка». Этот врач так и работает. Хочу как-то разобраться, чтобы это всё не спустили на тормозах, – отметила мама мальчика.

Претензии возникли ещё у одной жительницы республики. Её супруга прооперировали ещё в ноябре. По словам женщины, вскоре у мужа отказали почки и он скончался. После этого даже возбудили уголовное дело, а жену умершего признали потерпевшей. 
операция медицинская помощь дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии спасли упавшую в яму косулю
На севере Бурятии спасли упавшую в яму косулю
Происшествия, 16.04.2023
Для этого сотрудникам Бурприроднадзора пришлось «заарканить» животное
В районе Бурятии ребёнок пострадал при тушении дома
В районе Бурятии ребёнок пострадал при тушении дома
Происшествия, 16.04.2023
Мальчик получил серьёзные ожоги рук и голени
В Улан-Удэ при пожаре погиб неизвестный мужчина
В Улан-Удэ при пожаре погиб неизвестный мужчина
Происшествия, 16.04.2023
Его тело обнаружили в заброшенном доме
В Бурятии пастух устроил крупный лесной пожар
В Бурятии пастух устроил крупный лесной пожар
Происшествия, 16.04.2023
Он бросил непотушенную сигарету в траву
Жители Бурятии лишились ещё 15 миллионов по вине мошенников
Жители Бурятии лишились ещё 15 миллионов по вине мошенников
Происшествия, 16.04.2023
За неделю их жертвами стали сразу  57 человек
За три месяца в ДТП в Бурятии погибли 18 человек
За три месяца в ДТП в Бурятии погибли 18 человек
Происшествия, 14.04.2023
А ещё 264 получили различные травмы
В Прибайкальском нацпарке объявлен пожароопасный сезон
В Прибайкальском нацпарке объявлен пожароопасный сезон
Происшествия, 14.04.2023
Он объявлен в некоторых лесничествах Ольхонского района Иркутской области
За год на производствах Бурятии умерли 13 человек
За год на производствах Бурятии умерли 13 человек
Происшествия, 14.04.2023
В России в два раза увеличена выплата в связи с несчастными случаями на производстве
Житель Бурятии попался на новую уловку мошенников и лишился миллиона
Житель Бурятии попался на новую уловку мошенников и лишился миллиона
Происшествия, 14.04.2023
Мужчину обманули, несмотря на, что он сразу заподозрил неладное

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^