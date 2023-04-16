В Бурятии требуют привлечь к ответственности врача, который прооперировал ребёнку здоровый орган

Мать мальчика опасается, что эту историю попытаются замять
Ранее «Байкал-Daily» рассказывал про юного жителя Бурятии, которому прооперировали здоровый орган вместо больного. Плановое хирургическое вмешательство провели 27 марта. У ребёнка была водянка левого яичка, однако операцию почему-то сделали на правом.
Когда мать мальчика предала всё огласке в соцсетях, в Минздраве РБ начали проверку. После её окончания должны принять решение о дисциплинарном взыскании и аттестации хирурга на соответствие занимаемой должности.
Женщина тем временем обратилась к представителям регионального отделения Народного фронта. Она опасается, что дело могут замять и требует привлечь врача к ответственности. Изначально хирург сказал, что операция хоть и деликатная, но несложная.
- Своей вины он не признаёт, а в эпикризе написал «Водянка правого яичка. Левостороння грыжа», хотя в УЗИ русским языком было «Гидроцеле левого яичка». Этот врач так и работает. Хочу как-то разобраться, чтобы это всё не спустили на тормозах, – отметила мама мальчика.
Претензии возникли ещё у одной жительницы республики. Её супруга прооперировали ещё в ноябре. По словам женщины, вскоре у мужа отказали почки и он скончался. После этого даже возбудили уголовное дело, а жену умершего признали потерпевшей.
Ранее «Байкал-Daily» рассказывал про юного жителя Бурятии, которому прооперировали здоровый орган вместо больного. Плановое хирургическое вмешательство провели 27 марта. У ребёнка была водянка левого яичка, однако операцию почему-то сделали на правом.
Когда мать мальчика предала всё огласке в соцсетях, в Минздраве РБ начали проверку. После её окончания должны принять решение о дисциплинарном взыскании и аттестации хирурга на соответствие занимаемой должности.
Женщина тем временем обратилась к представителям регионального отделения Народного фронта. Она опасается, что дело могут замять и требует привлечь врача к ответственности. Изначально хирург сказал, что операция хоть и деликатная, но несложная.
- Своей вины он не признаёт, а в эпикризе написал «Водянка правого яичка. Левостороння грыжа», хотя в УЗИ русским языком было «Гидроцеле левого яичка». Этот врач так и работает. Хочу как-то разобраться, чтобы это всё не спустили на тормозах, – отметила мама мальчика.
Претензии возникли ещё у одной жительницы республики. Её супруга прооперировали ещё в ноябре. По словам женщины, вскоре у мужа отказали почки и он скончался. После этого даже возбудили уголовное дело, а жену умершего признали потерпевшей.