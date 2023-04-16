16 апреля

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Бурятии продлили арест мужчине, пытавшемуся поджечь военкомат

В Бурятии продлили арест мужчине, пытавшемуся поджечь военкомат
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он останется под стражей до середины июня

Жителю Бурятии, который в октябре пытался устроить поджог в военкомате в селе Мухоршибирь, продлили арест. С соответствующим ходатайством обратился в суд следователь. Как выяснилось, срок содержания обвиняемого под стражей истекает, однако окончить предварительное следствие не представляется возможным, поскольку по делу требуется ещё ряд процессуальных действий.
 
Следствие попросило учить, что основания для избрания этой меры пресечения «не отпали и не изменились». Мужчине вменяют особо тяжкое преступление. Он нигде не работает, а после поджога убежал с места преступления и потому, оказавшись на свободе, может скрыться от следствия и суда или «иным образом воспрепятствовать предварительному следствию».

Суд согласился с этими доводами, убедился в отсутствии волокиты по делу и учёл наличие у сельчанина  места жительства, положительные характеристики, его отношение к предъявленному обвинению и отсутствие судимости. Однако оснований для отмены или изменения меры пресечения служители Фемиды не нашли. В итоге мужчину оставили в СИЗО до 17 июня.

Как выяснил ранее «Байкал-Daily», возгорание произошло под покровом ночи. На крышу здания военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью. Первыми пожар обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Его быстро потушили с помощью огнетушителя, так что здание не пострадало. 
поджог арест суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пастух устроил крупный лесной пожар
В Бурятии пастух устроил крупный лесной пожар
Происшествия, 16.04.2023
Он бросил непотушенную сигарету в траву
Жители Бурятии лишились ещё 15 миллионов по вине мошенников
Жители Бурятии лишились ещё 15 миллионов по вине мошенников
Происшествия, 16.04.2023
За неделю их жертвами стали сразу  57 человек
За три месяца в ДТП в Бурятии погибли 18 человек
За три месяца в ДТП в Бурятии погибли 18 человек
Происшествия, 14.04.2023
А ещё 264 получили различные травмы
В Прибайкальском нацпарке объявлен пожароопасный сезон
В Прибайкальском нацпарке объявлен пожароопасный сезон
Происшествия, 14.04.2023
Он объявлен в некоторых лесничествах Ольхонского района Иркутской области
За год на производствах Бурятии умерли 13 человек
За год на производствах Бурятии умерли 13 человек
Происшествия, 14.04.2023
В России в два раза увеличена выплата в связи с несчастными случаями на производстве
Житель Бурятии попался на новую уловку мошенников и лишился миллиона
Житель Бурятии попался на новую уловку мошенников и лишился миллиона
Происшествия, 14.04.2023
Мужчину обманули, несмотря на, что он сразу заподозрил неладное
Житель Бурятии сядет на пять с половиной лет за неудачный налёт на ломбард
Житель Бурятии сядет на пять с половиной лет за неудачный налёт на ломбард
Происшествия, 14.04.2023
Мужчина хотел вынести оттуда деньги и драгоценности
В Бурятии из-за искры сгорел магазин «Огонёк»
В Бурятии из-за искры сгорел магазин «Огонёк»
Происшествия, 14.04.2023
Ущерб от пожара оценили в 8 миллионов рублей
В Улан-Удэ появилось видео страшного наезда на женщину
В Улан-Удэ появилось видео страшного наезда на женщину
Происшествия, 14.04.2023
Водитель даже не сбавил скорость после наезда
В Забайкалье в восьмиквартирном доме обрушился потолок
В Забайкалье в восьмиквартирном доме обрушился потолок
Происшествия, 14.04.2023
По счастливой случайности никто не пострадал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^