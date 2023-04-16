В Бурятии продлили арест мужчине, пытавшемуся поджечь военкомат



Жителю Бурятии, который в октябре пытался устроить поджог в военкомате в селе Мухоршибирь, продлили арест. С соответствующим ходатайством обратился в суд следователь. Как выяснилось, срок содержания обвиняемого под стражей истекает, однако окончить предварительное следствие не представляется возможным, поскольку по делу требуется ещё ряд процессуальных действий.



Следствие попросило учить, что основания для избрания этой меры пресечения «не отпали и не изменились». Мужчине вменяют особо тяжкое преступление. Он нигде не работает, а после поджога убежал с места преступления и потому, оказавшись на свободе, может скрыться от следствия и суда или «иным образом воспрепятствовать предварительному следствию».



Суд согласился с этими доводами, убедился в отсутствии волокиты по делу и учёл наличие у сельчанина места жительства, положительные характеристики, его отношение к предъявленному обвинению и отсутствие судимости. Однако оснований для отмены или изменения меры пресечения служители Фемиды не нашли. В итоге мужчину оставили в СИЗО до 17 июня.