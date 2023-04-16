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В Бурятии пастух устроил крупный лесной пожар

В Бурятии пастух устроил крупный лесной пожар
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Он бросил непотушенную сигарету в траву

Накануне в Селенгинском районе Бурятии разгорелся сильный лесной пожар. С ним боролся 81 человек, включая сотрудников лесной охраны и десантников. Задействовать пришлось 11 единиц техники.
 
Началось всё из-за непотушенной сигареты. Виновника уже установили. Им оказался пастух, который бросил непотушенный бычок в траву на животноводческой стоянке, рассказали в РАЛХ. Из-за большого количества горючего материала и сильного ветра огонь быстро охватил площадь в 180 гектаров, часть которой (51 га) – лесная.

На мужчину составили протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП («Нарушение правил пожарной безопасности»). Теперь ему грозит штраф размером от 10 тысяч рублей. Возместить придётся и ущерб от разгула огненной стихии. По данным на утро 16 апреля, очаг удалось локализовать. Его продолжают тушить. 
лесные пожары Лес РАЛХ

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