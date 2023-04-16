Жители Бурятии лишились ещё 15 миллионов по вине мошенников

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

За неделю их жертвами стали сразу 57 человек



За последние семь дней от действий интернет-мошенников пострадали 57 жителей республики, которые «подарили» злоумышленникам 14 миллионов 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.



Всего же, по данным надзорного ведомства на 14 апреля, жертвами аферистов в Бурятии стали 520 человек. Они лишились 118 миллионов 800 тысяч.



Происходит это обычно после общения с преступниками в соцсетях – в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Обманывают людей и при совершении сделок купли-продажи и обмене товаров через различные сайты.



Аферисты представляются полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками банков и ФСБ, знакомыми своих жертв, а также покупателями (либо продавцам) товаров. Некоторые называются представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Действуют они по одной и той же схеме: сообщают жителям Бурятии, что у них сняли деньги или что кто-то взял на них кредит, а ещё предлагают подзаработать или оформить компенсации, якобы положенные по закону.



Самой большой суммы – 2 миллионов 200 тысяч рублей – за минувшую неделю лишилась жительница бурятской столицы. Улан-удэнка решила заработать на инвестициях и оставила соответствующую заявку со своими данными на сайте организации, где было такое предложение. Вскоре позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он пояснил, что для получения прибыли нужно перевести деньги на указанный им банковский счет. В итоге женщина залезла в огромный кредит и перечислила все средства мошеннику.

