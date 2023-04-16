В Бурятии попавшей под колёса собаке грозит ампутация



В улан-удэнском фонде «Собака счастья», где помогают бездомным и попавшим в беду животным, рассказали о новой подопечной. Это собака по кличке Айва, попавшая под машину и получившая травму. Теперь ей грозит ампутация лапки.



- Два дня она ждала помощи. Каждый день, превозмогая боль, с надеждой заглядывала в глаза людей. Очень ласковая и контактная. Ей всего 6-7 месяцев, – поделились волонтёры.



На следующий день стало известно, что жизни собачки ничего не угрожает.



- Внутренние органы целые. Признаков воспаления нет и аппетит отличный. С хвостом тоже всё в порядке – машет им в знак признательности за любую ласку и внимание. Единственная проблема сейчас – это лапа. На рентгене переломов нет, температура лапы в норме, она не холодная. Но полностью отсутствует чувствительность – то есть Айва совсем её не контролирует и просто волочит, – отмечают в «Собаке счастья». – Надеемся, что после операции чувствительность постепенно вернется. Однако шансы тут, к сожалению, минимальные. В ближайшее время запишемся на консультацию к неврологу и после будем решать, что делать дальше.



По словам зоозащитников, такие истории происходят в республике часто – меняются только их герои. В фонде насчитали ещё как минимум четырёх собак, ставших жертвами ДТП. Всех их бросили умирать на дороге.



- Никто не остановился и не взял на себя ответственность за произошедшее, не помог – просто бросил и уехал, – заявили в организации.



Там объявили сбор помощи на лечение Айвы, которая сейчас находится в ветеринарной клинике. Все реквизиты есть на официальной страничке фонда во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck. «Будем бесконечно благодарны за любую сумму и за ваши добрые сердца», – подчеркнули волонтёры.





По последним данным, собрать удалось 10500 рублей. Более половины этой суммы – 5730 – уже потратили на обследования и операцию. Впереди – консультация невролога и реабилитация в ветеринарной клинике.