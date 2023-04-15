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На пожаре в Бурятии погибли два человека

На пожаре в Бурятии погибли два человека
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
Пожар произошёл днём

Днём на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Ленина в селе Новый Заган Мухоршибирского района. На место происшествия направлены пожарные расчёты 7-го Мухоршибирского отряда ГПС Бурятии.

На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.

«В ходе тушения пожара и осмотра помещения звеном ГДЗС обнаружены тела двух женщин 1966 г.р. и 1971 г.р.», - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар ликвидирован огнеборцами на площади 56 кв.м. На месте работает дознаватель МЧС России.

пожар

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