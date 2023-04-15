На пожаре в Бурятии погибли два человека

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

Пожар произошёл днём



Днём на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Ленина в селе Новый Заган Мухоршибирского района. На место происшествия направлены пожарные расчёты 7-го Мухоршибирского отряда ГПС Бурятии.



На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.



«В ходе тушения пожара и осмотра помещения звеном ГДЗС обнаружены тела двух женщин 1966 г.р. и 1971 г.р.», - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожар ликвидирован огнеборцами на площади 56 кв.м. На месте работает дознаватель МЧС России.



