В Бурятии из-за искры сгорел магазин «Огонёк»

Крупное возгорание произошло днём 13 апреля в прибайкальском селе Зырянск. На улице Партизанская вспыхнул магазин «Огонёк», пристроенный к жилому дому, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».Сообщение о пожаре поступило в 13:55. С ним боролись почти 40 минут – до 14:34. К тушению привлекли сотрудников ПЧ № 38 и добровольцев, которым также помогали местные жители.Как выяснилось, хозяйка торговой точки протапливала дымоход в котельной тонкими полешками. Искра из трубы попала на пиломатериал, лежавший рядом со складом, и тот загорелся. Женщина пыталась справиться с огнём самостоятельно, но безуспешно – он успел перекинуться на склад и крышу магазина.Кровля оказалась уничтожена. В здании оплавились панели и потолок. Кроме того, склад выгорел изнутри и снаружи. У котельной пострадала стена, а у пристроенного дома – половина крыши. Общий ущерб составил 8 миллионов рублей.