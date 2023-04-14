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В Улан-Удэ появилось видео страшного наезда на женщину

В Улан-Удэ появилось видео страшного наезда на женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.r
Водитель даже не сбавил скорость после наезда

В Улан-Удэ появилась видео момента наезда на женщину на проспекте Строителей. На кадрах отчётливо видно, что водитель после наезда даже не сбавил скорость, а поспешил скрыться с места.

 

ДТП произошло утром 14 апреля на проспекте Строителей. На «зебре» водитель автомобиля «Тойота Соарер» тёмно-синего цвета сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция.

- Пострадавшая женщина – 1954 года рождения. Она была доставлена в больницу, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Полиция опубликовала ориентировку на автомобиль водителя. 


Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112).
ДТП

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