Житель Бурятии сядет на пять с половиной лет за неудачный налёт на ломбард

Всё произошло в Гусиноозёрске ещё в ноябре. В полицию обратилась директор местного ломбарда. Взволнованная женщина сообщила, что неизвестный в маске и очках потребовал отдать ему деньги и золотые украшения, размахивая пистолетом.
Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 35-летний местный житель, который приехал в ломбард на такси и, остановившись поодаль, пешком отправился в залоговую организацию.
Сотрудница не растерялась и закрыла окно для посетителей прямо перед носом у налётчика, а после нажала тревожную кнопку. Тот испугался и убежал ни с чем.
Ранее гусиноозёрец привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление. Против него возбудили уголовное дело за разбой и незаконное ношение оружия. А недавно мужчина предстал перед судом. Он получил пять с половиной лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, так что осуждённый ещё вправе его обжаловать.