Житель Бурятии сядет на пять с половиной лет за неудачный налёт на ломбард









Ранее гусиноозёрец привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление. Против него возбудили уголовное дело за разбой и незаконное ношение оружия. А недавно мужчина предстал перед судом. Он получил пять с половиной лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, так что осуждённый ещё вправе его обжаловать.

