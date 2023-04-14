В Забайкалье в восьмиквартирном доме обрушился потолок

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

По счастливой случайности никто не пострадал



Утром 13 апреля в квартире дома в городе Борзя рухнул потолок.



Следователи проводят доследственную проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили жильцов дома. Будут запрошены и изучены документы на здание.



- По предварительным данным, восьмиквартирный жилой дом, в одной из квартир которого произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, построен в 1958 году. Инцидент произошёл из-за обветшания деревянной потолочной балки. Никто их жильцов дома не пострадал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания.

