В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего женщину на «зебре»





В Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Водитель с места сбежал, сейчас его разыскивают.- Сегодня около 10 утра на проспекте Строителей на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Соарер» тёмно-синего цвета совершил наезд на женщину и скрылся с места ДТП, - сообщает МВД по Бурятии.Полиция опубликовала ориентировку на автомобиль водителя. Улан-удэнцев, которым что-либо известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112).