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В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего женщину на «зебре»

В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего женщину на «зебре»
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Мужчина скрылся с места ДТП

В Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Водитель с места сбежал, сейчас его разыскивают.

- Сегодня около 10 утра на проспекте Строителей на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Соарер» тёмно-синего цвета совершил наезд на женщину и скрылся с места ДТП, - сообщает МВД по Бурятии.

Полиция опубликовала ориентировку на автомобиль водителя. Улан-удэнцев, которым что-либо известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112).

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Жердева водитель автомобиля «Тойота Саксид» сбил на «зебре» 10-летнего ребёнка.


ДТП

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