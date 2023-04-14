В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего женщину на «зебре»

Мужчина скрылся с места ДТП
В Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Водитель с места сбежал, сейчас его разыскивают.
- Сегодня около 10 утра на проспекте Строителей на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Соарер» тёмно-синего цвета совершил наезд на женщину и скрылся с места ДТП, - сообщает МВД по Бурятии.
Полиция опубликовала ориентировку на автомобиль водителя. Улан-удэнцев, которым что-либо известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112).
Мужчина скрылся с места ДТП
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