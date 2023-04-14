В Туве заявили о благополучной обстановке в природном очаге чумы

Носители заболевания ещё не вышли из спячки



У жителей Тувы нет никаких оснований для тревоги по поводу возможного распространения в республике заражённых чумой грызунов, мигрирующих с сопредельной территории Монголии. В Об этом заявили в Тувинской противочумной станции. Напомним, что обеспокоенность в связи с тем, что в регион с земель приграничного государства приходит большое количество сурков, заражённых чумой, выразила сенатор от Тувы Людмила Нарусова.



- В нашем регионе имеется природный очаг чумы, расположенный на территории трёх районов: Монгун-Тайгинского, Тес-Хемского и Овюрского, и он действительно является единым очагом с монгольской стороной, носителями инфекции являются в основном суслики и тарбаганы, - рассказала заместитель директора Тувинской противочумной станции Ирина Акимова. - Но в данной ситуации Монголия более опасна для нас в плане завоза чумы людьми, а не животными, потому что заболевание людей бубонной чумой в Монголии регистрируется ежегодно. У нас таких случаев не регистрируется.



По словам эксперта, республика располагает всеми средствами и возможностями для работы с имеющимся природным очагом инфекционного заболевания. В Туве функционирует специальная лаборатория, имеющая разрешение на работу с патогенами I и II группы патогенности, в том числе с возбудителями чумы. Центральная лаборатория находится в Кызыле, есть стационарная лаборатория возле посёлка Мугур-Аксы, а также передвижная лаборатория на базе КАМАЗа, оснащённая всем оборудованием, которая работает в Овюрском районе и при необходимости может выехать в любую точку республики. Кроме того, есть и надувной модуль, который специалисты разворачивают летом возле посёлка Кызыл-Хая. В летний период на неблагополучных территориях отрабатывают три мобильных эпидемиологических отряда. С апреля по октябрь специалисты ведут постоянное обследование очага.



Население районов, расположенных в зоне очага, а это порядка четырёх тысяч человек, ежегодно проходит специальную вакцинацию против инфекции, проведение которой строго контролируется. Прививаются от чумы и все специалисты, которые пребывают на эпизоотической территории в опасный период, приходящийся на летние месяцы.



- В настоящее время, в связи с холодной погодой, носители заболевания ещё не вышли из спячки, в апреле - мае ситуация там всегда благоприятная, - поясняет Ирина Акимова. - А уже на следующей неделе мы начинаем обследование очага, будут организованы выезды с целью осмотра самой территории. Основная же работа эпидотрядов приходится на июль и август.



Эксперт также отметила, что основной риск заражения на территории очага – это отлов и разделывание тушек тарбагана населением. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



