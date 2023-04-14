Житель Иркутской области воровал радиаторы от локомотивов





В городе Вихоревка Иркутской области транспортные полицейские остановили автомобиль, выезжавший с железнодорожного предприятия. В кузове они обнаружили восемь секций радиаторов от локомотивов.Задержанный 28-летний местный житель признался, что ночью украл с территории депо восемь секций от радиаторов. Их он планировал сдать в пункт приёма лома цветных металлов. Полицейские изъяли украденное, его стоимость составила более 54 тысяч рублей.Затем прошёл обыск в доме у задержанного. Там обнаружили комплектующие части ещё от девяти радиаторов с локомотивов. Оказалось, что мужчина стащил их в январе, после чего детали, состоящие из цветных металлов, сдал, а детали, не представляющие материальной ценности, планировал выбросить, но не успел. Ущерб, причинённый предприятию от кражи девяти радиаторов, составил почти 61 тысячу рублей.Возбуждено два уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража».- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.