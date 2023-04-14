В Улан-Удэ росгвардейцы задержали вора, укравшего телефона

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Телефона лишилась женщина, отправившаяся в гости к малознакомому человеку



Жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о краже телефона. Женщина рассказала, что после распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной у неё пропал сотовый телефон.



Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, получив приметы подозреваемого, вскоре обнаружил его. Мужчина сидел во дворе дома в микрорайоне Сокол.



- Задержанный, 31-летний мужчина, был доставлен в отдел полиции. Установлено, что сотовый телефон он тайно похитил у своей малознакомой, когда пригласил её к себе домой для распития алкоголя. Похищенный телефон, стоимостью около 10 тысяч рублей, был изъят и возвращен владелице, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.

