Телефона лишилась женщина, отправившаяся в гости к малознакомому человеку
Жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о краже телефона. Женщина рассказала, что после распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной у неё пропал сотовый телефон.
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, получив приметы подозреваемого, вскоре обнаружил его. Мужчина сидел во дворе дома в микрорайоне Сокол.
- Задержанный, 31-летний мужчина, был доставлен в отдел полиции. Установлено, что сотовый телефон он тайно похитил у своей малознакомой, когда пригласил её к себе домой для распития алкоголя. Похищенный телефон, стоимостью около 10 тысяч рублей, был изъят и возвращен владелице, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали вора, укравшего телефона
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено два уголовных дела
Телефона лишилась женщина, отправившаяся в гости к малознакомому человеку
Они повредили центральный водопровод
Деньги отправятся в доход государства
Перед судом предстанет руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива
Чтобы попасть туда, пришлось развернуть целую спасательную операцию
Из 61 дерева он собирался построить дом
В преддверии Пасхи жителям республики напомнили о штрафах за пал травы
Огонь удалось остановить в нескольких сотнях метров от огородов
Расправа произошла в заброшенном доме
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
В дом девушки мужчина пробрался через выставленное окно
К счастью, обоих животных удалось вернуть
В преддверие Родительского дня кладбища горят всё чаще
Ребёнка доставили в больницу