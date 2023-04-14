Из 61 дерева он собирался построить дом
В Карымском районе Забайкальского края недалеко от села Нарын-Талача сотрудник лесничества обнаружил незаконную рубку. В ходе осмотра места происшествия установлено, что спилено 57 лиственниц и четыре берёзы. Древесину вывезли на автомашине.
Сотрудники полиции по подозрению в совершении незаконной рубки задержали ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов жителя села Урульга. Выяснилось, что у него имелось соответствующее разрешение на заготовку древесины, однако он незаконно вырубил деревья за пределами выделенной территории, причинив государственному лесному фонду ущерб в размере 432 тысяч рублей.
Мужчина признался в совершении преступления. По его словам, древесина была заготовлена для строительство деревянного дома. По месту жительства подозреваемого изъяты автомобиль «УАЗ», бензопила и незаконно заготовленная древесина.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
Сельчанин находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец спилил лишние деревья
Происшествия, Фото:
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