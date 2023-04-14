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В Улан-Удэ более полусотни домов остались без воды по вине строителей

В Улан-Удэ более полусотни домов остались без воды по вине строителей
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
Они повредили центральный водопровод

Крупная коммунальная авария произошла накануне в столице Бурятии. В аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» обратились жители Железнодорожного района. Они сообщили, что в частном секторе на улице Менжинского пропала холодная вода.

Всего без неё осталось более 50 частных домов. Сотрудники «Водоканала» отправились на место и при обследовании выяснили, что в ходе строительных работ на территории детского сада на Менжинского, 1 по вине компании-застройщика оказался повреждён центральный водопровод.

Специалисты приступили к устранению технологического нарушения. Задействовать пришлось одну бригаду и две единицы спецтехники. Для местных жителей организовали подвоз воды.

 
Руководство МУП намерено направить обращение в надзорные органы, чтобы там приняли меры. Подобное происходит уже не в первый раз. В начале марта в этом же месте из-за строителей тоже пострадал водовод.
коммунальная авария холодное водоснабжение Водоканал

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