В Улан-Удэ более полусотни домов остались без воды по вине строителей







Руководство МУП намерено направить обращение в надзорные органы, чтобы там приняли меры. Подобное происходит уже не в первый раз. В начале марта в этом же месте из-за строителей тоже пострадал водовод.



Крупная коммунальная авария произошла накануне в столице Бурятии. В аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» обратились жители Железнодорожного района. Они сообщили, что в частном секторе на улице Менжинского пропала холодная вода.Всего без неё осталось более 50 частных домов. Сотрудники «Водоканала» отправились на место и при обследовании выяснили, что в ходе строительных работ на территории детского сада на Менжинского, 1 по вине компании-застройщика оказался повреждён центральный водопровод.Специалисты приступили к устранению технологического нарушения. Задействовать пришлось одну бригаду и две единицы спецтехники. Для местных жителей организовали подвоз воды.