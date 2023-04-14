В Бурятии дети стали пленниками квартиры из-за своей мамы

Чтобы попасть туда, пришлось развернуть целую спасательную операцию





Этот инцидент произошёл в Баргузине в четверг, 13 апреля. В 1-ый Баргузинский отряд государственной противопожарной службы Бурятии обратилась за помощью местная жительница.Женщина рассказала, что не может попасть в свою квартиру, где остались её маленькие дети. Как выяснилось, сельчанка буквально на минуту вышла на лестничную площадку, и за ней захлопнулась входная дверь.На место отправились сотрудники пожарной части № 12. Они проникли в жильё через балкон на втором этаже по пожарной лестнице и открыли дверь изнутри. Ребятишек передали матери в удовлетворительном состоянии. Благодаря помощи профессионалов всё закончилось благополучно, сообщается в вайбер-группе «Баргузин-инфо.24/7».