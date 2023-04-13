Огонь удалось остановить в нескольких сотнях метров от огородов
В Забайкальском крае лесопожарные формирования трижды спасли от ландшафтного пожара село Курулга Акшинского района, а также отвели угрозу от животноводческой стоянки, которая оказалась в огненном кольце во время шквалистого ветра 30 метров в секунду.
Восьмого апреля начался степной пожар от кладбища, который перекинулся на лесной фонд. Ландшафтное возгорание начало угрожать населённому пункту Курулга. В спасении села участвовали лесопожарные формирования: сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», Читинской авиабазы, добровольные пожарные дружины.
По словам главы села Курулга Надежды Жаргаловой, к ним на помощь приехали сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз» со всех близлежащих районов: Шилкинского, Ононского, Дульдургинского, Агинского, Кыринского, Акшинского, Карымского, Читинского, Читинской авиабаза кыринского отделения и добровольцы.
В течение дня 10 апреля возникло ещё два степных пожара от свалки, который подхватил сильный ветер и снова понёс в сторону Курулги. На защиту села снова встали сотрудники «Забайкаллесхоза», Читинской авиабаза кыринского отделения и добровольцы.
Глава села Курулга поблагодарил за оперативную помощь всех, кто участвовал в спасении населённого пункта. Благодаря их действиям не пострадало ни одно домохозяйство. Огонь удалось остановить в 100 – 300 метрах от огородов, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.
В Забайкалье пожарные трижды спасли село и животноводческую стоянку
Происшествия, Фото:
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