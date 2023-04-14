А ещё 264 получили различные травмы
За три месяца 2023 года – с января по март – в Бурятии зарегистрировали 195 ДТП, в которых погибли 18 и пострадали 264 человека. Каждое восьмое случилось по вине нетрезвых водителей. Всего 24 таких пьяных аварии унесли семь жизней и 35 участников дорожно-транспортных происшествий получили травмы различной степени тяжести.
За это время сотрудники ГИБДД поймали более 1850 автомобилистов, принявших «на грудь». Кроме того, на дорогах республики зафиксировали 30 ДТП с одним погибшим ребёнком и 35 пострадавшими.
По сравнению с прошлым годом число наездов на пешеходов возросло на 109% – до 69. Как итог – пять смертей и 71 травмированный. При этом 40 аварий произошло вне «зебр». Пять человек оказались на проезжей части в алкогольном опьянении. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 1 136 пешеходов, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
За три месяца в ДТП в Бурятии погибли 18 человек
Происшествия, Фото:
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