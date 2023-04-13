В дом девушки мужчина пробрался через выставленное окно
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Нижний Калгукан Калганского района Забайкальского края, который убил 17-летнюю девушку.
По данным следствия, в ночь на 15 февраля 33-летний мужчина решил выяснить отношения с 17-летней знакомой. Выставив оконное стекло, он незаконно проник в дом и после ссоры дважды ударил девушку ножом. От полученных ранений она скончалась на месте, а обвиняемый скрылся.
Его задержали сотрудники полиции через несколько часов после преступления. Мужчину заключили под стражу.
- Следователи собрали доказательственную базу. Проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
По действующему законодательству, обвиняемому грозит лишение свободы до 15 лет.
Забайкальца будут судить за убийство 17-летней девушки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К счастью, обоих животных удалось вернуть
В преддверие Родительского дня кладбища горят всё чаще
Ребёнка доставили в больницу
Изъято более 900 литров алкоголя и спирта
Она орудовала в торговых центрах
ДТП обошлось без пострадавших
Мужчина украл велосипед, когда проходил мимо школы
Он едва не вспыхнул из-за загоревшегося мусора
Ещё два человека получили травмы
Мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте
Следователи установили, что выполненные работы не отвечают требованиям безопасности и создают угрозу жизни и здоровью
За кражу девушке грозит до пяти лет лишения свободы
Гособвинитель не согласился с назначенным наказанием
При этом снизилось число грабежей и убийств
Огонь ликвидировали 16 человек