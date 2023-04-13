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Забайкальца будут судить за убийство 17-летней девушки

Забайкальца будут судить за убийство 17-летней девушки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
В дом девушки мужчина пробрался через выставленное окно

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Нижний Калгукан Калганского района Забайкальского края, который убил 17-летнюю девушку.

По данным следствия, в ночь на 15 февраля 33-летний мужчина решил выяснить отношения с 17-летней знакомой. Выставив оконное стекло, он незаконно проник в дом и после ссоры дважды ударил девушку ножом. От полученных ранений она скончалась на месте, а обвиняемый скрылся.

Его задержали сотрудники полиции через несколько часов после преступления. Мужчину заключили под стражу.

- Следователи собрали доказательственную базу. Проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

По действующему законодательству, обвиняемому грозит лишение свободы до 15 лет.
убийство

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