Забайкальца будут судить за убийство 17-летней девушки

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

В дом девушки мужчина пробрался через выставленное окно



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Нижний Калгукан Калганского района Забайкальского края, который убил 17-летнюю девушку.



По данным следствия, в ночь на 15 февраля 33-летний мужчина решил выяснить отношения с 17-летней знакомой. Выставив оконное стекло, он незаконно проник в дом и после ссоры дважды ударил девушку ножом. От полученных ранений она скончалась на месте, а обвиняемый скрылся.



Его задержали сотрудники полиции через несколько часов после преступления. Мужчину заключили под стражу.



- Следователи собрали доказательственную базу. Проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



По действующему законодательству, обвиняемому грозит лишение свободы до 15 лет.

