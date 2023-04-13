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Из Иркутской зоогалереи украли породистых собак

Из Иркутской зоогалереи украли породистых собак
Происшествия,  Фото:Иркутская зоогалерея
К счастью, обоих животных удалось вернуть

Ночью 11 апреля в Иркутской зоогалерее произошла кража. Неизвестные разбили стекло (предположительно, молотком) и залезли в вольер, где жили собаки породы сиба-ину Мира и Мартин.

«Собаки вольерные, к жизни в квартире/доме не адаптированы, поэтому есть вероятность, что вскоре вновь окажутся на улице. Тем более, что по характеру порода весьма специфичная. Кроме того, потомства у них не будет, и кобель, и сука стерилизованы. Так что ожидающие щеночков от толстенькой собачки – не угадали. И это тоже повод избавиться от собак», - обратились сотрудники зоогалереи к иркутянам с просьбой помочь в поисках питомцев.

Весь день в организацию поступали звонки. А через сутки Мартина нашли на улице и вернули домой. На лопатке и на боку пса обнаружили следы от свежих укусов. Поэтому Мартина отвезли к ветеринару.

Поиски Миры вскоре также окончились благополучно

Тем временем, в зоогалерее переделали собачий вольер так, чтобы его невозможно было сломать.

- Теперь забор глухой, высокий, крепкий. Даже большое окно, за которым была сменная экспозиция (периодически жили то белочки, то лисички, то птицы...), закрыто. Оно тоже не пережило некоторых особенностей иркутской культуры поведения и долгое время стояло с заметной трещиной, но триплекс не подвёл и стеклина продолжала держаться. Эх, так обидно осознавать, что наряду с огромным количеством иркутян, которые поддерживают, помогают, сочувствуют, сопереживают и благодарят за работу, есть те, которым интереснее разрушать.
Мы стараемся сделать общение с природой ближе и доступнее. Сибы за прозрачными врезками в заборе были любимы многими. Они и сами с удовольствием общались с прохожими, особенно с ребятишками, идущими из школы. Но дальше рисковать жизнью и здоровьем своих животных мы не можем. Хорошо, что в этот раз всё обошлось... – поделились сотрудники.

собаки кража

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