В Бурятии раскрыли группировку, поставлявшую палёный алкоголь в магазины

















В Бурятии раскрыли преступную группу, которая занималась поставкой контрафактного алкоголя в магазины Улан-Удэ и одного из районов.- Фигуранты уголовного дела – двое жителей Бурятии – создали разветвлённую сеть по сбыту незаконной продукции. Контрафактная алкогольная продукция поставлялась и реализовывалась в мелкорозничных продуктовых магазинах. Также поставлялась спиртосодержащая жидкость людям, которые в дальнейшем реализовывали её населению, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции». У фигурантов проведены обыски в 12 жилых адресах, четырёх магазинах и гараже.Всего полицейские изъяли 870 бутылок водки в ассортименте (шесть наименований) общим объемом 435 литров и 542 литра спиртосодержащей жидкости.В МВД уточнили, что более детальная информация в интересах предварительного следствия пока не разглашается.