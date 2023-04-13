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В Бурятии раскрыли группировку, поставлявшую палёный алкоголь в магазины

В Бурятии раскрыли группировку, поставлявшую палёный алкоголь в магазины
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Изъято более 900 литров алкоголя и спирта

В Бурятии раскрыли преступную группу, которая занималась поставкой контрафактного алкоголя в магазины Улан-Удэ и одного из районов.

- Фигуранты уголовного дела – двое жителей Бурятии – создали разветвлённую сеть по сбыту незаконной продукции. Контрафактная алкогольная продукция поставлялась и реализовывалась в мелкорозничных продуктовых магазинах. Также поставлялась спиртосодержащая жидкость людям, которые в дальнейшем реализовывали её населению, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции». У фигурантов проведены обыски в 12 жилых адресах, четырёх магазинах и гараже.

Всего полицейские изъяли 870 бутылок водки в ассортименте (шесть наименований) общим объемом 435 литров и 542 литра спиртосодержащей жидкости.

В МВД уточнили, что более детальная информация в интересах предварительного следствия пока не разглашается.





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