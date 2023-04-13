Мужчина украл велосипед, когда проходил мимо школы
В полицию села Петропавловка в Джидинском районе Бурятии поступило сообщение о том, что неизвестный украл зелёный велосипед с территории школы.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого и приступили к поиску.
- На окраине районного центра они обнаружили мужчину, который ехал на велосипеде, схожим с украденным. Велосипедист, заметив патрульный автомобиль, свернул во двор. Он был задержан, когда прятал велосипед в подъезде жилого многоквартирного дома, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
В ходе разбирательства задержанный 50-летний местный житель сознался, что, проходя мимо школы, совершил кражу. Он воспользовался тем, что один из велосипедов не был пристёгнут замком на велопарковке.
Украденный велосипед стоимостью около семи тысяч рублей вернули владельцу – 12-летнему мальчику.
Задержанный мужчина доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности,
Житель Бурятии украл детский велосипед и поехал на нём
Происшествия, Фото:
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