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В Бурятии полицейские спасли лес от крупного пожара

В Бурятии полицейские спасли лес от крупного пожара
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он едва не вспыхнул из-за загоревшегося мусора

Всё произошло днём 11 апреля в Кяхтинском районе Бурятии. Старший участковый уполномоченный полиции Виктор Самбуев и его коллега Чимит Цыбиков патрулировали лес в местности Глиняный карьер. Это недалеко от районного центра – Кяхты.


При объезде территории они заметили вдалеке дым и незамедлительно отправились туда. Как выяснилось, огонь охватил кучу бытового мусора и уже перекинулся на сухую траву возле леса.

Не теряя ни минуты, полицейские вызвали пожарных и до их прибытия подручными средствами сдерживали распространение пламени, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии. Благодаря бдительности правоохранителей удалось предотвратить крупный пожар и спасти зелёные насаждения. 
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