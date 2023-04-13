В Бурятии полицейские спасли лес от крупного пожара

Он едва не вспыхнул из-за загоревшегося мусора













Всё произошло днём 11 апреля в Кяхтинском районе Бурятии. Старший участковый уполномоченный полиции Виктор Самбуев и его коллега Чимит Цыбиков патрулировали лес в местности Глиняный карьер. Это недалеко от районного центра – Кяхты.При объезде территории они заметили вдалеке дым и незамедлительно отправились туда. Как выяснилось, огонь охватил кучу бытового мусора и уже перекинулся на сухую траву возле леса.Не теряя ни минуты, полицейские вызвали пожарных и до их прибытия подручными средствами сдерживали распространение пламени, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии. Благодаря бдительности правоохранителей удалось предотвратить крупный пожар и спасти зелёные насаждения.