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Читинец лишился цепочки и кольца после ночи с девушкой

Читинец лишился цепочки и кольца после ночи с девушкой
Происшествия, 
За кражу девушке грозит до пяти лет лишения свободы

В полицию с сообщением о краже обратился 27-летний читинец. После знакомства с девушкой он лишился золотой цепочки и кольца.

- Установлено, что накануне потерпевший провел ночь с малознакомой женщиной. Утром он обнаружил отсутствие на шее золотой цепочки с крестиком, а также кольца на пальце. Ущерб заявитель оценил на общую сумму почти в 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили злоумышленницу и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, 26-летняя девушка уже была ранее судима. Золотые изделия она сняла со спящего мужчины и потом продала.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет.

кража

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