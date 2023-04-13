Читинец лишился цепочки и кольца после ночи с девушкой

За кражу девушке грозит до пяти лет лишения свободы



В полицию с сообщением о краже обратился 27-летний читинец. После знакомства с девушкой он лишился золотой цепочки и кольца.



- Установлено, что накануне потерпевший провел ночь с малознакомой женщиной. Утром он обнаружил отсутствие на шее золотой цепочки с крестиком, а также кольца на пальце. Ущерб заявитель оценил на общую сумму почти в 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



В ходе оперативных мероприятий полицейские установили злоумышленницу и доставили в отдел полиции.



Как выяснилось, 26-летняя девушка уже была ранее судима. Золотые изделия она сняла со спящего мужчины и потом продала.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет.



