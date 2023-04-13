В Бурятии выросло число изнасилований

При этом снизилось число грабежей и убийств



С января по март 2023 года в Бурятии зарегистрированы 4 630 преступлений. Это на 3,5 % меньше, чем годом ранее. Статистические данные опубликовала республиканская прокуратура.



В целом сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-0,4 %). Количество убийств и покушений на убийство снизилось сразу на 30%. На 15% стало меньше грабежей, на 11% - краж, на 4% - незаконного сбыта наркотиков.



Однако при этом зафиксирован рост изнасилований и покушений на изнасилование (+8,3 %), мошенничеств (+49,7 %), вымогательств (+67,7 %), хулиганств (+100%).



Слегка снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-0,8 %). Вообще же такие преступления – это четверть от всех зарегистрированных в Бурятии.



По-прежнему растёт число телефонных и интернет-мошенничеств.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - отметили в пресс-службе надзорного органа.



