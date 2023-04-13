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Забайкалец обчистил магазин, сорвав замки гвоздодёром

Забайкалец обчистил магазин, сорвав замки гвоздодёром
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина знал, что торговую точку никто не охраняет

В селе Беклемишево в Читинском районе обчистили магазин. Утром владелец торговой точки обнаружил взломанной дверь запасного выхода и пропажу некоторых продуктов, средств бытовой химии, алкогольной продукции. Кроме того, преступники вскрыли кассовый ящик, откуда стащили 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 43-летний местный житель. Выяснилось, что сельчанин, зная об отсутствии охраны в магазине, проник на территорию и с помощью гвоздодёра смог взломать замки на двери и кассовом ящике.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Часть украденного удалось изъять, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край кража

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