13 апреля

12 апреля

Популярное

В Иркутске на крытом катке за 500 млн рублей выявили недочёты

В Иркутске на крытом катке за 500 млн рублей выявили недочёты
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Проводится доследственная проверка

В прямом эфире Народного фронта озвучили информацию о ненадлежащем состоянии спортивного объекта – нового крытого катка в микрорайон Университетский города Иркутска.

Представители ОНФ сообщили о нахождении на территории учреждения строительного мусора, который, по их мнению, угрожает жизни и здоровью людей. Кроме того, приводятся сведения, что строительство прилегающей территории некачественное, имеются дефекты и нарушения. При этом озвучена стоимость возведения объекта в размере более 500 млн рублей.

По данному факту начата доследственная проверка по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

- Следователями СК изучается документация, опрашиваются должностные лица, ответственные за приём выполненных работ и ввод в эксплуатацию спортивного объекта. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) чиновников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
ОНФ Иркутск халатность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье задержали «гастролёра» из Благовещенска
В Забайкалье задержали «гастролёра» из Благовещенска
Происшествия, 12.04.2023
Мужчину поймали на вокзале перед отправкой «на заработки» в Иркутск
В Бурятии женщина убила гостя ударами ножа в бедро и ягодицу
В Бурятии женщина убила гостя ударами ножа в бедро и ягодицу
Происшествия, 12.04.2023
Истекавшего кровью мужчину на улицу отволок сожитель женщины
В Улан-Удэ столкнулись грузовик и две легковушки
В Улан-Удэ столкнулись грузовик и две легковушки
Происшествия, 12.04.2023
Пострадала пассажирка одного из автомобилей
В Улан-Удэ оштрафовали забайкальца, курившего в самолёте
В Улан-Удэ оштрафовали забайкальца, курившего в самолёте
Происшествия, 12.04.2023
Теперь мужчина рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний
У железнодорожной станции в Бурятии нашли мёртвых коров и быка
У железнодорожной станции в Бурятии нашли мёртвых коров и быка
Происшествия, 12.04.2023
Они могли погибнуть от неизвестных химикатов
Иркутянин выращивал коноплю в своей квартире
Иркутянин выращивал коноплю в своей квартире
Происшествия, 12.04.2023
У него дома обнаружили семь кустов
В Бурятии у ещё одного любителя пьяной езды конфискуют автомобиль
В Бурятии у ещё одного любителя пьяной езды конфискуют автомобиль
Происшествия, 12.04.2023
Мужчина трижды судим за управление в нетрезвом виде
В Бурятии проверяют информацию об избиении девочки одноклассниками
В Бурятии проверяют информацию об избиении девочки одноклассниками
Происшествия, 12.04.2023
Об издевательствах выяснилась, когда ребёнка начало тошнить от еды
В Бурятии в ДТП пострадали двое детей
В Бурятии в ДТП пострадали двое детей
Происшествия, 12.04.2023
Минивэн съехал с дороги и опрокинулся
В Бурятии пьяный водитель снёс столб
В Бурятии пьяный водитель снёс столб
Происшествия, 12.04.2023
Нетрезвый водитель вёз двух пассажиров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^