Проводится доследственная проверка
В прямом эфире Народного фронта озвучили информацию о ненадлежащем состоянии спортивного объекта – нового крытого катка в микрорайон Университетский города Иркутска.
Представители ОНФ сообщили о нахождении на территории учреждения строительного мусора, который, по их мнению, угрожает жизни и здоровью людей. Кроме того, приводятся сведения, что строительство прилегающей территории некачественное, имеются дефекты и нарушения. При этом озвучена стоимость возведения объекта в размере более 500 млн рублей.
По данному факту начата доследственная проверка по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
- Следователями СК изучается документация, опрашиваются должностные лица, ответственные за приём выполненных работ и ввод в эксплуатацию спортивного объекта. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) чиновников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске на крытом катке за 500 млн рублей выявили недочёты
Происшествия, Фото:
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