В Иркутске на крытом катке за 500 млн рублей выявили недочёты

Проводится доследственная проверка



В прямом эфире Народного фронта озвучили информацию о ненадлежащем состоянии спортивного объекта – нового крытого катка в микрорайон Университетский города Иркутска.



Представители ОНФ сообщили о нахождении на территории учреждения строительного мусора, который, по их мнению, угрожает жизни и здоровью людей. Кроме того, приводятся сведения, что строительство прилегающей территории некачественное, имеются дефекты и нарушения. При этом озвучена стоимость возведения объекта в размере более 500 млн рублей.



По данному факту начата доследственная проверка по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».



- Следователями СК изучается документация, опрашиваются должностные лица, ответственные за приём выполненных работ и ввод в эксплуатацию спортивного объекта. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) чиновников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

