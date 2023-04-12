В Улан-Удэ столкнулись грузовик и две легковушки

Пострадала пассажирка одного из автомобилей
Сегодня днём на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей.
По предварительным данным, на улице Дорожная водитель грузовика «Фусо Кантер» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», который, в свою очередь, столкнулся с «Тойотой Спринтер».
- В результате ДТП травмы получила пассажир «Тойоты» - девушка 1999 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Хозяйка оставила их без присмотра
Истекавшего кровью мужчину на улицу отволок сожитель женщины
«Чем я детей буду кормить?» - просила она
Пострадала пассажирка одного из автомобилей
Теперь мужчина рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний
Они могли погибнуть от неизвестных химикатов
Пожар произошёл ночью
У него дома обнаружили семь кустов
Мужчина трижды судим за управление в нетрезвом виде
Об издевательствах выяснилась, когда ребёнка начало тошнить от еды
Минивэн съехал с дороги и опрокинулся
Уголовное дело ушло в суд
Нетрезвый водитель вёз двух пассажиров
Пассажирка поезда потеряла карту на перроне
Трое детей на время остались без присмотра