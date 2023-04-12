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В Улан-Удэ столкнулись грузовик и две легковушки

В Улан-Удэ столкнулись грузовик и две легковушки
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадала пассажирка одного из автомобилей

Сегодня днём на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

По предварительным данным, на улице Дорожная водитель грузовика «Фусо Кантер» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», который, в свою очередь, столкнулся с «Тойотой Спринтер».

- В результате ДТП травмы получила пассажир «Тойоты» - девушка 1999 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

ДТП

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