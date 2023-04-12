В Улан-Удэ оштрафовали забайкальца, курившего в самолёте



Всё произошло в международном аэропорту «Байкал». К самолёту, осуществлявшему рейс по маршруту «Иркутск – Улан-Удэ – Южно-Сахалинск», вызвали наряд полиции. Сообщение об этом поступило в Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте.



Прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной вызова стало курение на борту воздушного судна. Затянуться во время полёта решил 36-летний житель Хилокского района соседнего с Бурятией Забайкалья. Тем самым он нарушил требования статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах»), сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.



Самолёт благополучно приземлился, а на забайкальца составили административный протокол. Теперь ему придётся выложить 1500 рублей. Кроме того, мужчина рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний – перевозчики вправе не пустить на борт оказавшихся там пассажиров на законных основаниях.